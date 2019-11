Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Zweibrücker Straße, 5.11.2019, 17.00-18.00 Uhr Geschwindigkeitskontrolle

Landau (ots)

Bei einer einstündigen Geschwindigkeitskontrolle im Berufsverkehr am frühen Dienstagabend in der Zweibrücker Straße in Landau mussten 10 Kraftfahrzeugführer beanstandet werden. In der auf 30km/h begrenzten Strecke wurde die höchst gefahrene Geschwindigkeit mit 58km/h registriert.

