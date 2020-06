Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadtgeschehen in der Landehauptstadt - Starke Polizeipräsenz - Aggressive Personengruppen störten wiederholt Polizeieinsätze

Düsseldorf (ots)

Mit deutlich sichtbarer Präsenz war die Düsseldorfer Polizei, unterstützt von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei, an diesem Wochenende erneut im Einsatz. Wiederholt mussten die Beamten, insbesondere in den frühen Morgenstunden, zu diversen Einsätzen ausrücken.

Laut dem Bericht der Einsatzleitung aus der Altstadt mussten die Einsatzteams der Polizei Düsseldorf sowohl in der Nacht von Freitag auf Samstag, als auch von Samstag auf Sonntag den OSD erneut bei Maßnahmen in Bezug auf Unterschreitung der Mindestabstände im Bereich der Freitreppe und Kurze Straße unterstützen

Freitagnacht, gegen 1.04 Uhr, kam es zu einer Schlägerei unter Beteiligung von sechs Personen auf dem Burgplatz. Die polizeilichen Einsatzkräfte konnten die körperliche Auseinandersetzung nur unter Einsatz von Pfefferspray beenden. Fünf der sechs beteiligten Personen konnten festgehalten und überprüft werden. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zu Solidarisierungseffekten von Unbeteiligten, die die Einsatzkräfte umringten. Weitere Unterstützungskräfte konnten die Lage letztendlich beruhigen.

Am Sonntagmorgen, um 4.17 Uhr, kam es im Bereich des Grabbeplatzes zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung von zwei männlichen Personen. Beide erlitten dabei erhebliche Schnittverletzungen und mussten unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert werden. Die beiden 19 und 21 Jahre alten Männer wurden nach ihrer ärztlichen Behandlung im Krankenhaus festgenommen. Die Ermittlungen bezüglich des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Gegen 4.42 Uhr wurde durch Mitarbeiter der Rheinbahn im Bereich Bolker Stern eine Massenschlägerei gemeldet. Einer der Aggressoren, ein 19-jähriger Düsseldorfer, konnte vor Ort umgehend festgenommen werden. Während der Maßnahmen bildete sich um die Beamtinnen und Beamten sehr schnell eine deutlich aggressiv auftretende Gruppe von mehreren Dutzend Personen. Die Menge tat sich insbesondere durch deutliche Distanzunterschreitungen, Provokationen und respektloses Verhalten hervor. Mit weiteren Verstärkungskräften konnten die Aggressoren zurückgedrängt werden. Drei weitere Personen wurden zwecks Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen 5.18 Uhr wurde eine weitere größere Auseinandersetzung im Bereich Altestadt / Stiftsplatz gemeldet. Die Streifenteams stießen hier auf Gruppen von erheblich alkoholisierten Personen, die sich extrem unkooperativ, feindselig und verbal aggressiv zeigten. Durch robustes und konsequentes Einschreiten konnten hier weitere Auseinandersetzungen verhindert werden. Auch an den folgenden Wochenenden wird die Düsseldorfer Polizei mit starker Präsenz in der Altstadt vertreten sein.

