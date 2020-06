Polizei Düsseldorf

POL-D: Jüchen - Schwerer Verkehrsunfall - A44 Richtung Kassel in Höhe des Autobahnkreuzes Holz - Fahrer verstarb an der Unfallstelle - Beifahrer schwerverletzt

Düsseldorf (ots)

27. Juni 2020, 17.41 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache prallte gestern am frühen Abend der 18-jährige Fahrer eines BMW bei Jüchen, auf der Verbindungsfahrbahn zur A46 Richtung Heinsberg, gegen den Betonanker einer Schilderbrücke. Der 18-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Fahrer aus Herzogenrath in der dortigen lang gezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr auf die linke Schutzplanke auf und prallte nach circa 130 Metern mit der linken Fahrzeugseite gegen den Betonanker. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen. In dem BMW befand sich noch ein 19-jähriger Beifahrer aus Aachen. Ersthelfer befreiten beide Personen aus dem Fahrzeugwrack. Der 18-Jährige verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Der schwerverletzte Beifahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der Unfallmaßnahmen wurden die Richtungsfahrbahn der A 44 und die Verbindungsfahrbahn zur A46, Richtung Heinsberg, gesperrt. Durch das geringe Verkehrsaufkommens und Ableitungsmaßnahmen kam es zu keinen größeren Verkehrsstörungen.

