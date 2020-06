Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Unbekannte attackieren Autoinsassen - Zwei Schwerverletzte - Erste Ermittlungen deuten auf Überfall hin

Düsseldorf (ots)

24. Juni 2020, 21.17 Uhr

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf.

Ein zunächst als Verkehrsunfall gemeldeter Sachverhalt, bei dem ein BMW auf der Further Straße gegen zwei geparkte Pkw geprallt war, stellt sich mittlerweile offenkundig als ein Körperverletzungsdelikt dar. Zwei Fahrzeuginsassen des BMW wurden dabei schwer verletzt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Ermittlungen nach fuhren die Insassen des BMW, drei 26, 39 und 52 Jahre alte rumänische Staatsbürger, auf der Deutzer Straße. Nach ersten Zeugenaussagen hielten dann vor dem BMW ein Mercedes und hinter ihm ein VW Golf. Daraufhin rissen Unbekannte die Türen des BMW auf und gingen die Fahrzeuginsassen unmittelbar an. Danach flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtungen. Die beiden 26 und 39 Jahre alten Geschädigten wurden durch Stichverletzungen schwer verletzt. Der 39-jährige Fahrer des BMW versuchte noch zu entkommen und prallte so mit seinem Auto gegen die geparkten Fahrzeuge. Lebensgefahr kann mittlerweile ausgeschlossen werden. Der 52-Jährige blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und eine Mordkommission der Düsseldorfer Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat zum jetzigen Zeitpunkt als versuchtes Tötungsdelikt.

Die Ermittlungen dauern an. Zu weiteren Details können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

