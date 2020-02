Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Fahrgast kommt mit Busfahrer ins Gehege 20.2.20, 16 Uhr

Rottweil (ots)

Ein Fahrgast ist am Donnerstagnachmittag mit dem Fahrer eines Linienbusses ins Gehege gekommen. Hierbei wurde der Busfahrer leicht verletzt und auch eine Schaufensterscheibe ging bei der Auseinandersetzung zu Bruch. Angefangen hatte der Konflikt den Ermittlungen er Polizei zufolge, weil der 24-Jährige, der bei der Rottweiler Fasnet viel zu tief ins Glas geschaut hatte, den Busfahrer beim Einsteigen beleidigte. Nachdem der 51-jährige seinen Fahrgast deswegen aus dem Linienbus verwies, kamen die beiden vor einem Drogeriemarkt am Friedrichsplatz in einen derart handfesten Streit, bei dem dann die Schaufensterscheibe zu Bruch ging. Gegenüber der Polizei beschuldigen sich beide gegenseitig, den Streit angefangen zu haben. Weil der 24-jährigen erheblich betrunken war, wurde bei ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

