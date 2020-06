Polizei Düsseldorf

POL-D: Garath - Nach Schlägerei mit mehreren Beteiligten - Mordkommission nimmt 16-jährigen Tatverdächtigen fest

Düsseldorf (ots)

Samstag, 20. Juni 2020, 17.30 Uhr

Gemeinsame Presseerklärung der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft und der Polizei.

Wie bereits mit Pressemitteilung vom 21. Juni 2020 berichtet, wurde bei einer Schlägerei am frühen Samstagabend, an welcher eine Vielzahl an Personen beteiligt waren, ein 17-Jähriger so schwer verletzt, dass er zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebte.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4629832

Der 17-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und durch Aussagen von Zeugen erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 16-jährigen Deutschen aus Düsseldorf. Der Jugendliche wurde gestern festgenommen. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Der Tatverdächtige hat sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen eingelassen.

