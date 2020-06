Polizei Düsseldorf

POL-D: Garath - Polizei sucht jungen Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Düsseldorf (ots)

Montag, 15. Juni 2020, 16.40 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall am Montag, den 15. Juni 2020, auf der Adalbert-Probst-Straße in Garath sucht die Polizei nach einem jungen Fahrradfahrer.

Als ein 29-jähriger Mann gegen 16.40 Uhr mit seinem schwarzen Toyota von einem Parkplatz in eine Tiefgarage an der Adalbert-Probst-Straße fahren wollte, stieß er mit einem jungen Fahrradfahrer zusammen. Der Mann verließ laut eigenen Aussagen das Auto, um sich um den Jungen zu kümmern. Der Fahrradfahrer sei aber unmittelbar aufgestanden und habe den Unfallort verlassen. Nun sucht die Polizei nach diesem Kind: Es soll sich um einen sechs bis sieben Jahre alten Jungen handeln. Inwieweit der Fahrradfahrer verletzt ist, ist nicht bekannt. Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 - 870-0.

