Feuerwehr Altenbeken

FW-PB: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie müssen zwei wichtige Veranstaltungen absagt werden.

Altenbeken (ots)

Das traditionelle Aufstellen des Maibaums am 01. Mai 2020 in Schwaney wird in diesem Jahr nicht durchgeführt. "Wir sind traurig, dass wir auf das Fest unter dem Motto 112 Prozent Feuerwehr verzichten müssen. Das Coronavirus geht auch am Löschzug Schwaney nicht spurlos vorbei", erklärt Löschzugführer Markus Knoke. Ziel sei es jedoch, die Infektionszahlen so klein wie möglich zu halten und den weiteren Ausbruch zu begrenzen. Dies könne man nur durch eine Absage sicherstellen. Betroffen von der aktuellen Lage ist auch das 100-jährige Jubiläum des Löschzugs Altenbeken. Dieses findet am Wochenende des 09. und 10. Mai nicht statt. "Alle Kameradinnen und Kameraden sind sehr traurig, da bereits sehr viel Zeit in die Vorbereitung zum außergewöhnlichen Geburtstag investiert wurde. Die Absage ist jedoch unvermeidbar", so Löschzugführer Sebastian Kaiser. Für die Feuerwehr Altenbeken ist die Pandemie eine Ausnahmesituation. "Oberste Priorität hat die Aufrechterhaltung des Einsatzbetriebes", sagt Rainer Hartmann, Leiter der Feuerwehr Altenbeken abschließend.

