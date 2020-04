Feuerwehr Altenbeken

FW-PB: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Altenbeken (ots)

Angebranntes Essen hat in der Nacht zum Freitag die Feuerwehr Altenbeken auf den Plan gerufen.

Gegen 00:10 Uhr waren Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Adenauerstraße auf den piepsenden Rauchmelder und eine Rauchentwicklung in einer Nachbarwohnung aufmerksam geworden und riefen die Feuerwehr. Per Funkmeldeempfänger und Sirene alarmierte die Leitstelle die Löschzüge Altenbeken und Buke, einen Rettungswagen sowie die Polizei. Bei Eintreffen der ersten Kräfte befanden sich noch zwei schlafende Personen in der verrauchten Wohnung und wurden durch einen Trupp unter Atemschutz ins Freie gebracht. Als Ursache für die Verrauchung stellte sich angebranntes Essen heraus.

Das Gebäude wurde belüftet und die beiden Bewohner durch den Rettungsdienst, den Feuerwehrarzt und einen weiteren nachalarmierten Notarzt versorgt.

"Wieder einmal haben sich Rauchmelder als Lebensretter erwiesen und Schlimmeres verhindert", zog Einsatzleiter Rainer Hartmann ein Fazit zu diesem Einsatz.

35 Einsatzkräfte waren ca. 45 Minuten im Einsatz.

