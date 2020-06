Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Golzheim - Zwei Pkw kollidieren im Begegnungsverkehr - Zwei Personen verletzt - Cecilienallee 1 ½ Stunden gesperrt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 26. Juni 2020, 11.25 Uhr - 13 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag in Golzheim wurden zwei Pkw-Fahrer verletzt. Sie konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Unfallort auf der Cecilenallee musste 1 ½ Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hielt zur Unfallzeit ein 27-jähriger Fahrer eines Lieferdienstes verbotswidrig teilweise auf dem rechten Fahrstreifen der Cecilienallee in Richtung Messe kurz hinter der Homberger Straße an. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte dahinter anhalten. Ein nachfolgender Hyundai eines 32-jährigen Düsseldorfers konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs aus. Hier kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden A-Klasse. Die 55-jährige Fahrerin war auf dem Fahrstreifen der Cecilienallee in Richtung Innenstadt unterwegs.

Beide Fahrer erlitten Verletzungen. Sie wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Cecilienallee musste zur Unfallaufnahme und zu Reinigungsarbeiten zwischen der Homberger Straße und dem Golzheimer Platz gesperrt werden Der Verkehr wurde abgeleitet.

