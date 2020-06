Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub mit einem Messer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bislang sind der Polizei nur wenige Details zu einem Raubdelikt am Donnerstagabend, 11.06.2020, an der Novgorodstraße bekannt. Ein Haupttäter, in Begleitung drei weiterer Männer, erbeutete das Handy und die Sommerjacke eines Bielefelders.

Der 36-Jährige war gegen 18:20 Uhr im Bereich der Novgorodstraße und der Schildescher Straße unterwegs, als vier Männer auftauchten. Ein Haupttäter bedrohte ihn mit einem Messer. Dieser verschwand mit seinen Begleitern und erbeutete ein goldfarbenes IPhone 6 und eine weiße, dünne Sommerjacke.

Die Beschreibung der tatverdächtigen Personen:

Der Haupttäter war männlich, circa 180 cm groß, hatte eine muskulöse Statur und blonde Haare. Er trug eine rote Cap.

Ein Mittäter hatte eine Glatze und ein weiterer schwarze Haare.

Die Polizei fragt, wer hat die Tat am Donnerstagabend beobachtet oder wem ist die tatverdächtige Personengruppe in Bahnhofsnähe aufgefallen?

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

