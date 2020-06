Polizei Bielefeld

POL-BI: Radsätze bei Autohandel gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Auf einem Firmengelände an der Detmolder Straße haben Diebe in der Nacht zu Dienstag, 09.06.2020, insgesamt drei Pkw aufgebockt - sie entwendeten zwei komplette Radsätze.

Der Inhaber eines Autohandels, in Nähe der Einmündung Am Niederfeld, meldete der Polizei am Dienstagmorgen den Diebstahl von zwei BMW-Radsätzen. Den Schaden schätzt er auf mehrere Tausend Euro. Zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr schoben Unbekannte Pflastersteine unter drei Verkaufsfahrzeuge. Von einem 5er und einem 2er BMW bauten sie die Räder ab und verschwanden damit. Einen 3er BMW ließen sie auf Steinen stehend zurück.

Die Polizei fragt, wer hat in der Nacht zu Dienstag etwas Auffälliges in diesem Bereich der Detmolder Straße beobachtet? Möglicherweise war ein Transportfahrzeug der Diebe am Tatort abgestellt.

