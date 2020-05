Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Asternstraße

Hamm-Heessen (ots)

Ein Bio-Ethanol-Zimmerkamin in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Asternstraße löste am Dienstag, 12. Mai, gegen 00.55 Uhr, den Alarm eines Rauchmelder aus. Eine Anwohnerin bemerkte aus dem Keller hochsteigenden Rauch und rief die Feuerwehr, die die Kellertür des Raumes gewaltsam öffnen musste. Der Bio-Ethanol-Kamin wurde von einem Bewohner des Hauses zuvor mit Zeitungspapier befeuert, das die Rauchentwicklung förderte. Die Feuerwehr löschte den Kamin ab. Verletzt wurde niemand, auch ein Sachschaden entstand nicht.(hei)

