Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte und 25000 Euro Sachschaden

Hamm-Rhynern (ots)

Schwer verletzt wurde eine 49-jährige Peugeot-Fahrerin bei einem Unfall am Montag, 11. Mai 2020 auf der Brehmstraße. Gegen 16 Uhr war sie auf der Brehmstraße in Richtung Zelterstraße unterwegs. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Ford zusammen, der am Fahrbahnrand geparkt war. Sie setzte ihren Weg über den Gehweg fort und fuhr dann gegen einen geparkten Mercedes Sprinter. Anschließend kam sie auf der Fahrbahn zum Stehen. Ihre beiden Mitfahrer (85 und 94 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 25000 Euro Sachschaden.(jb)

