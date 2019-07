Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt (A 8) - Vom LKW in die Leitplanke gedrängt

Ulm (ots)

Am Montag, gegen 20.35 Uhr, ereignete sich auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand. Ein 57-jähriger PKW-Lenker befuhr den linken von zwei Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Hohenstadt. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein Lastzug. Als der PKW auf gleicher Höhe war, machte der Lastzug einen ruckartigen Schlenker nach links. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der PKW-Lenker nach links aus. Dabei kam es zu einem erheblichen Streifschaden durch die Mittelleitplanke. Der PKW-Fahrer fuhr am nächsten Rastplatz ab. Der Lastzug setzte unbeirrt seine Fahrt fort. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen (Tel. 07355-96260) führt die Unfallermittlungen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Lastzug machen können.

