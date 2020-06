Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb ist mit Ablenkungsmanöver erfolgreich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Mann erbeutete am Dienstag, den 09.06.2020, Bargeld in einem Café an der Straße Niederwall - Zeugen gesucht.

Gegen 17:00 Uhr betrat ein Mann das Geschäft zwischen der Rohrteichstraße und der Ravensberger Straße und bestellte einen Orangensaft zum Mitnehmen. Das Getränk bezahlte er mit einem Hunderteuroschein. Wenig später ging er erneut zur Theke, gab seinen Orangensaft sowie 47 Euro des Wechselgelds zurück und verlangte von der Verkäuferin, ihm seinen Hunderteuroschein wieder zu geben.

Die Kellnerin bemerkte den Betrugsversuch und verlangte auch den Fünfzigeuroschein des Wechselgelds zurück. Darauf ließ sich der Unbekannte ein und verließ das Café.

Wenig später bemerkte die Mitarbeiterin, dass Bargeld aus einer Kellnerbörse fehlte, die im Bereich des Tresens lag.

Der Dieb war zwischen 35 und 40 Jahre alt. Er trug eine dunkle Bomberjacke und einen blau-grünen Mundschutz. Er sprach gebrochen Englisch und hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

