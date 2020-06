Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw überschlägt sich nach Ausweichmanöver auf der BAB 2 - Verursacher flüchtet

Bielefeld (ots)

SB / Bielefeld - BAB 2 - Porta Westfalica - Möllberge - Am frühen Dienstagmorgen, 09.06.2020, überschlug sich ein 31-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der A 2 vor der Anschlussstelle Porta Westafalica, nachdem er einem Tanklastzug ausweichen musste. Der Sattelzug entfernte sich von der Unfallstelle.

Der Fahrzeugführer aus Porta Westfalica befuhr mit seinem Ford Focus gegen 05:30 Uhr die A 2 in Richtung Dortmund. Auf der dreispurigen Autobahn benutzte er mit circa 130 Km/h, bei mäßigem Verkehrsaufkommen, die rechte Fahrspur.

Gut einen Kilometer hinter dem Parkplatz Löwenburg wechselte der Ford-Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve auf den mittleren Fahrstreifen, um einen Tanklastzug zu überholen. Kurz bevor er in Höhe des Lkw war, wechselte auch dieser unerwartet auf den mittleren Fahrstreifen. Der Autofahrer wich daraufhin auf den linken Fahrstreifen aus, um eine Kollision zu verhindern. Dort erkannte er hinter seinem Fahrzeug einen anderen Pkw, der sich mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte, woraufhin er seinen Ford wieder auf die mittlere Fahrspur zurück lenkte. Dort musste er den Focus stark abbremsen, um nicht auf den Tanklastzug aufzufahren. In Folge dieses Ausweichmanövers verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte gegen die rechte Schutzplanke, überschlug sich und blieb auf seiner linken Fahrzeugseite in der dortigen Böschung liegen.

Der Tanklastzug, der nach Angaben des 31-Jährigen ein polnisches Kennzeichen gehabt haben soll, entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Bad Oeynhausen, ohne sich um den Ford-Fahrer zu kümmern.

Der Autofahrer verletzte sich schwer und wurde durch einen Krankenwagen zur stationären Aufnahme in das Klinikum Minden verbracht. Der Pkw Ford, an dem Totalschaden entstand, musste durch ein Abschleppunternehmen aus der Böschung geborgen werden. Der Sachschaden wurde auf insgesamt circa 6.500 Euro geschätzt.

Die beiden rechten Richtungsfahrbahnen mussten für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden und konnten gegen 06:50 Uhr wieder frei gegeben werden.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Bielefeld, Verkehrskommissariat 1 unter 0521/545-0 entgegen.

