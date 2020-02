Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Ein 63-jähriger Mercedesfahrer parkte seinen schwarzen Mercedes am 24.02.2020 um 07:55 Uhr in Bad Dürkheim, in der Straße Am Bahnhof, auf einen dortigen Parkplatz in Queraufstellung. Als er um 08:22 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, konnte er einen Schaden sowie weiße Lackanhaftungen an seinem hinteren linken Stoßfänger feststellen. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Können Sie Hinweise zum Unfallverursacher geben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



SB: Bettina Froese, POK´in



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell