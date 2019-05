Polizei Wuppertal

POL-W: RS Raubüberfall auf Goldhändler

Wuppertal (ots)

In Remscheid, auf der Eisenstraße, überfielen gestern (22.05.2019), gegen 19:25 Uhr, bislang unbekannte Täter einen 54-Jährigen und erbeuteten einen Koffer gefüllt mit Bargeld und Altgold. Der Mann stieg aus seinem Auto, als ihn plötzlich zwei Männer mit einer Schusswaffe bedrohten und die Herausgabe seiner Tasche forderten. Der 54-Jährige kam der Aufforderung zunächst nicht nach, woraufhin einer der Männer mit einer Stange auf ihn einschlug. Die Täter ergriffen einen Koffer von der Rücksitzbank seines Autos und flüchteten in einem silbernen Fahrzeug in Richtung Lenneper Straße, welches ein dritter, unbekannter Mann steuerte. Die Ermittlungen zu dem Trio dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (hm)

