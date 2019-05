Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerer Verkehrsunfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Heute (22.05.2019), gegen 12:05 Uhr, kam es auf der Hildener Straße in Solingen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich drei Personen verletzten. Eine 33-jährige Fiat Fahrerin blieb auf der Hildener Straße stehen, um anschließend in die Ulmenstraße abzubiegen. Ein 57-jähriger Opel Fahrer bemerkte das vor ihm stehende Fahrzeug nicht und fuhr auf. Dabei verletzten sich die schwangere Frau und ihre 3-jährige Tochter schwer. Sie mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Opel Fahrer zog sich eine leichte Verletzung zu. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von circa 9500 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Hildener Straße gesperrt. (sw)

