Polizei Wuppertal

POL-W: W Senior von Jugendlichen schwer verletzt-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 21.05.2019 gegen 21:10 Uhr kam es auf der Heckinghauser Straße in Wuppertal zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 70-Jährigen und einer Gruppe Jugendlicher. Unmittelbar nachdem das Tatopfer die Jugendlichen aus dem Flur des von ihm mitbewohnten Mietshauses gewiesen hatte schlugen und traten mindestens zwei von ihnen auf ihr Opfer ein und verletzten es schwer. Einer der beiden Haupttäter, 14 Jahre alt, konnte von Zeugen am Tatort festgehalten und den alarmierten Einsatzkräften übergeben werden. Ein zweiter, ebenfalls 14-Jähriger Tatverdächtiger, konnte in Folge der Ermittlungen am Vormittag des 22.05.2019 festgenommen werden. Beide sind polizeibekannt und werden als Intensivtäter eingestuft. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin vorgeführt, die die Untersuchungshaft anordnete. Der 70-Jährige befindet sich zur intensivmedizinischen Versorgung im Krankenhaus. Es besteht Lebensgefahr. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln im Rahmen einer Mordkommission. Zeugen, die Hinweise zum Ablauf der Straftat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

