POL-W: W - Festnahme eines mutmaßlichen Bankräubers-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Am 15.05.2019 überfiel ein zunächst Unbekannter ein Bankinstitut am Islandufer in Wuppertal (s. Pressemeldung vom 15.05.2019, "W-Banküberfall in Elberfeld-Täter flüchtet"). Der Täter drohte einem Kunden mit einer Schusswaffe und flüchtete dann mit seiner Beute. Bereits kurz nach der Tat gingen Hinweise von Zeugen ein, die den Täter bei seiner Annäherung an die Bank und später bei der Flucht gesehen hatten. Über eine Zeugin konnte schließlich ein Hinweis auf den bei der Tat verwendeten Fluchtwagen gegeben werden. Umfangreiche Ermittlungen führten anschließend zu einem 34-Jährigen, der im Verdacht steht, für den Banküberfall verantwortlich zu sein. Am 21.05.2019 konnte der Beschuldigte an einer Firmenanschrift am Hofkamp festge-nommen und bei einer Durchsuchung seiner Wohnung Beweismaterial sichergestellt werden. Der Haftrichter am Amtsgericht Wuppertal hat gegen den Beschuldigten auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft angeordnet. Für den Fall einer Verurteilung droht eine langjährige Freiheitsstrafe.

Die Zeugen haben in vorbildlicher Art und Weise die Ermittlungen gefördert und einen schnellen Fahndungserfolg ermöglicht!

