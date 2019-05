Polizei Wuppertal

POL-W: SG Vier Verletzte nach Unfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Heute (21.05.2019), gegen 08:05 Uhr, kam es auf der Kölner Straße in Solingen zu einem Unfall, bei dem sich vier Personen verletzten. Ein 56-Jähriger wendete sein Fahrzeug auf der Suche nach einem Parkplatz am Beginn der Kölner Straße. Dem 55-jährigen Fahrer eines Linienbusses, der die Grünewalder Straße in Richtung Kölner Straße befuhr, gelang es nicht mehr zu bremsen. Der 56-Jährige musste von der Feu-erwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. In dem Bus verletzten sich eine 72 jährige Frau, eine 18-jährige Jugendliche und ein 4-jähriges Mädchen leicht. Während der Aufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden. (sw)

