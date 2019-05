POL-W: W Einbrüche vom Wochenende im bergischen Städtedreieck

Polizei Wuppertal

Im Laufe des vergangenen Wochenendes nahm die Polizei im bergischen Städtedrei-eck neun Einbrüche und Einbruchversuche auf. In Wuppertal gelangten Einbrecher, zwischen dem 16.05.2019 und dem 17.05.2019, in eine Wohnung an der Bahnstraße und nahmen Bargeld, Schmuck und ein Elektroge-rät weg. An der Wiesenstraße stahlen Unbekannte ein Computerteil, zwischen dem 16.05.2019 und dem 17.05.2019, aus einer Gaststätte. Ebenfalls eine Gaststätte an der Sonnborner Straße wurde, am 18.05.2019, gegen 02:40 Uhr, zum Ziel von Einbre-chern. Noch ist nicht klar, was entwendet wurde. Aus einem im Umbau befindlichen Gebäude an der Mirker Straße, stahlen Diebe, zwischen dem 11.05.2019 und dem 18.05.2019, Werkzeuge. An der Erholungstraße kam es, am 18.05.2019, zu einem Einbruch in ein Büro. Der oder die Täter nahmen Bargeld weg. In Remscheid brachen Unbekannte ein Geschäft an der Presover Straße, am 16.05.2019, auf. Ohne Diebesgut flüchtete der Täter. An der Trecknase gelangten Straftäter in eine Gaststätte zwischen dem 16.05.2019 und dem 17.05.2019. Sie stah-len Lebensmittel und Bargeld. Am 17.05.2019 kam es an der Fischerstraße zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. In Solingen brachen Straftäter eine Wohnung an der Schaberger Straße, am 17.05.2019, auf und nahmen Bargeld und Schmuck weg. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0202/284-0 bei der Polizei. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Ruf-nummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

