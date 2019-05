Polizei Wuppertal

POL-W: W - 23 Kühe unternahmen Ausflug am Dönberg

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (19.05.2019), gegen 08:00 Uhr, brachen insgesamt 23 Kühe von ihrer Weide am Dönberg in Wuppertal aus. Sie nutzten die Gelegenheit und flüchteten durch einen beschädigten Weidezaun. Die friedliebende Herde unternahm einen Spaziergang über die Straße Eggenbruch, wobei manch eine Kuh den einen oder anderen Vorgarten inspizierte, ohne jedoch größeren Schaden anzurichten. Der Eigentümer der Tiere konnte schnell ermittelt und die Herde mit Hilfe einiger Anwohner sowie der Polizei zur Weide zurückgeführt werden. (jk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell