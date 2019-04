Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Garage

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde kam es am Donnerstag, den 28. März 2019 zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, in der Klapphakenstraße zum Diebstahl eines Fahrrades. Das verschlossene Herrenfahrrad der Marke Raleigh befand sich in der Garage der Geschädigten und wurde durch bislang unbekannte Täter entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 575 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

