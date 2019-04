Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Ehrlicher Finder

Am Dienstag, den 02.April 2019, um 10.00 Uhr, wurde durch einen 68jährigen Essener, auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Langen Straße, eine Geldbörse gefunden. In der Geldbörse befanden sich neben persönlicher Papiere eine vierstellige Summe Bargeld. Der Finder brachte die Geldbörse zur Polizei und diese konnte dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

