Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl aus Ausstellungsraum

Von Montag, 25. März 2019, 15.00 Uhr, bis Mittwoch, 27. März 2019, 16.10 Uhr begaben sich unbekannte Täter an der Rechtefelder Straße in den Ausstellungsraum eines Autohauses. Hier entwendeten die Unbekannten vier neuwertige Autoreifen auf Alufelgen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) oder die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Bakum - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Von Montag, 01. April 2019, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 02. April 2019, 07.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter an der Sütholter Straße Zutritt zu einem Wohnhaus indem sie ein rückwärtig gelegenes Fenster öffneten. Anschließend wurden sämtliche Räume des Hauses nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde ein Tresor sowie Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) oder die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Zigarettenautomat zerstört

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, zerstörten unbekannte Täter in der Zeit von Dezember 2018 bis zum 26. März 2019 einen Zigarettenautomaten in einem Wohngebiet, Am Tennisplatz, auf. Es wurden keine Zigaretten entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell