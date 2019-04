Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 21. März 2019, 19.00 Uhr, bis Montag, 01. April 2019, 10.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das hintere amtliche Kennzeichen CLP-YQ 278 eines VW Polo, der am Drosselweg geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Emstek - Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag, 02. April 2019, beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 12.45 Uhr bis 22.47 Uhr einen VW Passat, der auf dem VION-Parkplatz an der Wilhelm-Bunsen-Straße geparkt war. Die Fensterscheibe der Beifahrerseite wurde eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Montag, 01. April 2019, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 02. April 2019, 05.40 Uhr, kam es an der Orffstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten VW Passat. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek - Nach Parkplatzrempler geflüchtet

Am 02. April 2019 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 17.20 Uhr bis 18.30 Uhr einen VW Passat, der auf einem Parkplatz Am Mühlencenter geparkt war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

