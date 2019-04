Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Diebstahl aus Garage

In der Nacht von Montag, 01. April 2019, 23.30 Uhr, bis Dienstag, 02. April 2019, 10.00 Uhr, entwendete unbekannte Täter aus einer als Lagerraum genutzten Garage diverse Getränkekisten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am 02. April 2019 kam es gegen 09.05 Uhr auf der Vördener Straße ein Verkehrsunfall. Eine 80-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden und eine 22-jährige Dammerin befuhren in genannter Reihenfolge die Vördener Straße in Richtung Vörden. In Höhe der Straße Hinnenkamp beabsichtigte die 80-Jährige nach links in diese Straße abzubiegen. Die nachfolgende 22-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der 80-Jährigen auf. Am Hyundai der 80-Jährigen und dem Opel Corsa der Dammerin entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Opel Corsa war derart stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand.

