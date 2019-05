Polizei Wuppertal

POL-W: Wuppertal-Langerfeld, In der Fleute/Mecklenburger Straße, Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Wuppertal (ots)

Eine 66 jährige Fußgängerin befand sich auf dem nördlichen Parkstreifen auf der Straße In der Fleute, zwischen zwei geparkten Fahrzeugen. Der angeleinte Hund der Frau ging plötzlich auf die Fahrbahn. Direkt darauffolgend betrat die Frau unvermittelt die Fahrbahn in Richtung Mecklenburger Straße und wurde durch den in westliche Richtung heranfahrenden Pkw eines 40 jährigen Toyota- Fahrers erfasst und zu Boden geschleudert. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Hund erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Leitstelle

Telefon: 0202 / 284 - 0



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell