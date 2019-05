Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Die Polizei nahm gestern (21.05.2019) fünf Einbrüche im Bergischen Städtedreieck auf.

Aus einer Gaststätte an der Brüderstraße in Remscheid stahlen Einbrecher in der Zeit vom 20.05.2019, 21:00 Uhr bis 21.05.2019, 08:00 Uhr, drei Fahrräder, sowie diverse Spirituosen und Lebensmittel.

An der Rottscheider Straße hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einer Modeboutique auf und erbeuteten Bargeld in der Zeit vom 20.05.2019, 18:00 Uhr bis 21.05.2019, 09:00 Uhr. Unbefugte drangen in eine Kindertagestätte an der Gutenbergstraße ein und suchten ohne Erfolg nach Wertgegenständen in der Zeit vom 20.05.2019, 18:00 Uhr bis 21.05.2019, 07:00 Uhr. Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einer Bäckerei an der Gewerbeschulstraße.

In Solingen brachen Diebe unter massivem Kraftaufwand in einen Kiosk an der Konrad-Adenauer-Straße ein und entwendeten Tabakwaren in der Zeit vom 20.05.2019, 21:00 Uhr bis 21.05.2019, 08:15 Uhr.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202-284-0 entgegen. (hm)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell