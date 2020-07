Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf Supermarktparkplatz - Senior schwer verletzt

Heute (06.07.2020), gegen 08:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Widukindstraße in Wuppertal-Barmen zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger schwere Verletzungen erlitt. Der 81-jährige trat hinter der Wand eines Einkaufswagenunterstandes auf den Parkplatz, als ihn der VW eines 37-Jährigen erfasste. Der ältere Herr zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zu stationären Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand geringfügiger Sachschaden. (sw)

