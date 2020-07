Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfallflucht auf der Loborner Straße - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem weißen Transporter ist am 06.07.2020 gegen 17:20 Uhr ein 45-jähriger Fußgänger auf der Loborner Straße schwer verletzt worden. Der Mann überquerte die Ampel an der Ecke Loborner Straße / Bismarckstraße in Richtung Zentralpunkt, als er von dem Fahrzeug, das von der Bismarckstraße nach links in die Loborner Straße einbiegen wollte, erfasst wurde. Anschließend entfernte sich der Transporter mit hoher Geschwindigkeit in die Loborner Straße. Der 45-Jährige wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen geschlossenen, weißen Transporter der Marke Ford Transit (älteres Modell) handeln. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder etwas zur Fahndung nach dem Unfallflüchtigen beitragen können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (tk)

