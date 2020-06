Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw flüchtet vor Zollkontrolle

Freiburg (ots)

Schwörstadt-Rheinfelden

Beamte des Hauptzollamts Lörrach betrieben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Schwörstadt eine Kontrollstelle. Ein in Richtung Rheinfelden fahrender Fahrzeugführer hielt zunächst an, als er jedoch eingehender kontrolliert werden sollte flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit. Nachdem er das verfolgende Fahrzeug des Zolls auf seiner Flucht in Richtung Rheinfelden und Minseln nicht abschütteln konnte, versuchte er sein Glück im Baustellenbereich des Herrschaftsbuckstunnels der BAB 861. Zusammen mit den hinzugezogenen Beamten des Polizeirevier Rheinfelden konnte der Pkw dort angehalten werden und der Grund für die Flucht ermittelt werden. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, stand dafür aber unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Für das Fahrzeug bestand kein aktueller Versicherungsschutz. Bei den beiden Mitfahrern konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Alle Insassen erwartet somit ein Strafverfahren.

