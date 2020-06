Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pedelec-Fahrerin in Laufenburg-Rotzel schwer verletzt

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Waldshut

Laufenburg, Ortsteil Rotzel

Am 20.06.2020, gg. 13:55 Uhr, stürzte eine Pedelec-Fahrerin offensichtlich alleinbeteiligt in der Laufenburger Str. 8. Hierbei zog sich die 56-jährige Frau schwere Kopfverletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Freiburg, Außenstelle Waldshut, Tel. 07751/8963-0, sucht zur genauen Klärung des genauen Sachverhalts Zeugen die den Unfall beobachtet haben.

