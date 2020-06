Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Übermütige Jugendliche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz vor Mitternacht, teilte eine aufmerksame Person mit, dass in der Adolf-Senger-Straße mehrere Jugendliche laut herumschreien würden. Einer aus der Gruppe sei schließlich über einen geparkten Pkw gelaufen. Beamten der Polizei Rheinfelden gelang es in diesem Zusammenhang einen 18-Jährigen anzuhalten und zu kontrollieren. Das Polizeirevier Rheinfelden hat den Sachverhalt aufgenommen und bittet Personen, die sachdienlich Angaben zum Sachverhalt machen können oder geschädigt wurden, sich unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

