POL-FR: Staufen: Einbruchsversuch in Discounter - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 27.02.2020 auf Freitag, 28.02.2020 um 00:28 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht in einen Discounter in der Gewerbestraße in Staufen im Breisgau einzubrechen. Die Polizei wurde durch einen Zeugen auf den Einbruch aufmerksam. Beim Eintreffen der ersten Streife flüchtete der Täter zu Fuß. Er führte eine Axt mit sich, welche vermutlich als Einbruchswerkzeug verwendet wurde. Im Wohngebiet "Zum Urwäldele" konnte der Täter von einem Zeugen aus einem Gebüsch kommend gesehen werden. Die letzte bekannte Fluchtrichtung des Täters war aus dem Wohngebiet in Richtung Neumagen.

Die Beschreibung des Täters: männlich, Alter unbekannt, kräftige/athletische Figur, weiße Hautfarbe, trug eine dunkle Jacke, Jeans und eine schwarze Unterziehhaube

Das Polizeirevier Müllheim sucht nun Zeugen, die Angaben über den Täter oder das Tatgeschehen geben können. Alle Hinweise werden rund um die Uhr vom Polizeirevier Müllheim unter 07631 17880 entgegengenommen.

