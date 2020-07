Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgängerin nach Verkehrsunfall verstorben

Wuppertal (ots)

Nachdem eine 80-jährige Frau am 28.06.2020 bei einem Unfall auf der Berliner Straße in Wuppertal schwere Verletzungen erlitt (siehe hierzu Pressemeldung: "W Schwerverletzte Seniorin in Wuppertal-Barmen - Zusammenstoß mit Pedelec"), erlag sie diesen am gestrigen Tag. Es handelt sich hierbei um die zweite Verkehrstote in Wuppertal im laufenden Jahr. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell