Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Schwerer Verkehrsunfall

Iffezheim (ots)

Zu einem schweren Unfall mit einem Lastwagen kam es am Montagnachmittag in der Tullastraße. Gegen 15:35 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Rettungsdienste und der Polizei durch Anwohner darüber informiert, dass es offenbar zu einer Kollision während eines Abbiegevorganges gekommen sei. Derzeit befinden sich die Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes, sowie ein Rettungshubschrauber noch an der Unfallstelle.

