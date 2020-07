Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlingskamp

Aufmerksame Zeugen vertreiben Einbrecher

Coesfeld (ots)

Durch Glasklirren wurde eine aufmerksamer Zeuge in der Nacht zum Freitag geweckt. Als er um kurz vor 2 Uhr aus dem Fenster schaute konnte er ein einem Nachbargebäude einen Lichtschein erkennen. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei kletterte eine männliche Person aus dem Fenster und flüchtete mit einem schwarzen Mercedes Kombi. Die Polizisten konnten vor Ort feststellen, dass ein Fenster zu dem Gebäude eingeschlagen wurde. Zum Diebesgut konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Am frühen Morgen wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in die Räumlichkeiten einer weiteren Firma in dem Geschäftsgebäude gemeldet. Auch hier gelangten die Unbekannten durch das Fenster in das Innere des Gebäudes und stahlen Bargeld. Zum Flüchtigen kann lediglich gesagt werden, dass er männlich war. Bekleidet war der Mann mit einer hellen Hose und einem Joggingpullover. Die Ermittlungen bzgl. des Flüchtigen und dem Fluchtfahrzeug dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

