Einladung zur Informationsveranstalung der Polizei zum Dualen Studium

Coesfeld (ots)

Der Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde Coesfeld lädt erstmals nach der Corona-Krise zu einer Informationsveranstaltung zum Polizeiberuf. Bei der Informationsveranstaltung geht es um alle Informationen rund um das Duale Studium zur Polizeikommissarin/zum Polizeikommissar. Eingeladen sind alle Interessierten, gerne auch in Begleitung der Erziehungsberechtigten. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 23.Juli, ab 18.30 Uhr, in der Polizeiwache Coesfeld statt. Aufgrund der derzeitigen Situation ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen(bitte genaue Zahl der Teilnehmer angeben) per Mail an die folgende Adresse: personalwerbung.coesfeld@polizei.nrw.de

