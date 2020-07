Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg

Geparktes Auto besschädigt

Coesfeld (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Realmarktes einen silbernen Ford Focus mit polnischem Kennzeichen. Die Beschädigungen sind vermutlich beim Rangieren eine größeren Fahrzeuges entstanden und befinden sich an der A-Säule des Fords. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18 und 18.15 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

