Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße

Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Durche eine Wintergartentür gelangten Einbrecher am Donnerstag in ein Wohnhaus an der Olfener Straße ein. Die Unbekannten hebelten die Tür zum Wintergarten auf. Durch diesen gelangten sie in das Wohnhaus. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung war bekannt, dass zumindest ein Smartphone, ein Tablet sowie Bargeld gestohlen wurde. Der Tatzeitraum für den Einbruch liegt zwischen 8 und 17.30 Uhr. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

