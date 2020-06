Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw kurzgeschlossen

Wörth-Schaidt (ots)

Wohl um eine Spritztour zu machen, schlossen in den frühen Morgenstunden des 27.06.2020 unbekannte Täter einen in der Pappelallee geparkten Fiat kurz. Schon nach kurzer Fahrt hatten die Diebe es geschafft den Motor und das Getriebe des 30 Jahre alten Pkw so zu ruinieren, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Das Fahrzeug wurde damit in Nähe seines ursprünglichen Abstellortes belassen. Wohl aus Frustration stach man schließlich dessen Reifen platt.

