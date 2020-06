Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Brände von Papiermülltonnen

Schwelm (ots)

Am So., den 14.06.20, zwischen 01:45 Uhr und 03:45 Uhr, wurden in der Hauptstraße und im Westfalendamm jeweils zwei Papiermüllcontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Schwelm konnte die Brände löschen. Täterhinweise liegen nicht vor. Eine Fahndung verlief negativ.

