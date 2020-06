Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Wohnungseinruch

Schwelm (ots)

Ein unbekannter männlicher Täter gelangte am Sa., den 13.06.20, gegen 10:35 Uhr, durch Hebeln an der Kellertür an der Rückseite eines Hauses in der Hermannstraße in das Gebäude. Aus dem Erdgeschoss entwendete er Bargeld und aus der ersten Etage wurde Schmuck aus den Schmuckschatullen entwendet. Der Täter wurde durch die nach Hause kommenden Eigentümerin überrascht und flüchtete über den Gartenzaun in Richtung Hattinger Straße. Fahndungsmaßnahmen erbrachten keinen Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich, ca 1,80m groß, weiße Kappe,weiße kurze Hose, weiße Turnschuhe, sportlich und schlank, dunkle Umhängetasche, Mund-Nase-Schutz, blau (medizinischer Art)

