Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Raubüberfall

Lingen (ots)

Gestern kam es gegen 07:30 Uhr in Lingen OT Baccum an der Antoniusstraße zu einem Raubüberfall. Zur Tatzeit betrat ein, mit einem weißen Mundschutz, maskierter Täter eine Bäckerei. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er die Herausgabe von Geld. Daraufhin öffnet die Angestellte die Kasse und flüchtete aus dem Geschäft. Der Täter entnahm Bargeld aus der Kasse und floh daraufhin mit einem Fahrrad in Richtung der Straße Kösterhook. Nach intensiven Ermittlungen konnte am selben Tag noch ein Tatverdächtiger von den Einsatzkräften festgenommen werden. Dieser wurde heute einem Richter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

