Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Grünabfälle in Brand geraten

Bad Bentheim (ots)

Gestern gegen 09:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand an der Liebigstraße in Bad Bentheim. Vor Ort konnte ein bereits abgebrannter aber noch glimmender Haufen Grünabfälle festgestellt werden, der dort illegal entsorgt wurde. Die Feuerwehr löschte die noch glimmenden Abfälle. Die Ermitlungen zur Brandursachen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05924/78920, in Verbindung zu setzen.

