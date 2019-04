Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Geparktes Auto gestreift und geflüchtet - Unfallverursacherin hat 1,6 Promille

Freiburg (ots)

Am Montagabend hat eine Autofahrerin einen geparkten Wagen in Wehr gestreift und ist anschließend davon gefahren. Zu Hause konnte sie mit gut 1,6 Promille angetroffen werden. Der Unfall wurde gegen 20:20 Uhr von einem Zeugen in der Hauptstraße auf dem Parkplatz einer Gaststätte beobachtet. Eine Audi-Fahrerin hatte beim Ausparken einen daneben abgestellten Ford touchiert. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich die Audi-Fahrerin von der Unfallörtlichkeit. Zu Hause wurde sie angetroffen, ihr beschädigtes Auto stand vor der Haustüre. Da sie deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Alcomatentest durchgeführt, der einen Wert von gut 1,6 Promille zeigte. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines.

